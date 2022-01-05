شاهد .. لأول مره.. تم الكشف عن مدة اعتقال الزعيم عادل امام.. بعد عرض مسرحية اتفرج ما شافش حاجة ومن هو المسؤول الكبير الذي امر بحبسه؟

انت الان تتابع خبر لأول مره.. تم الكشف عن مدة اعتقال الزعيم عادل امام.. بعد عرض مسرحية اتفرج ما شافش حاجة ومن هو المسؤول الكبير الذي امر بحبسه؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/05 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

تعرض الفنان المصري عادل إمام، بسبب بعض أعماله الفنية، ومنها تم حبسه لفترة 3 شهور في الثمنينيات، بسبب خروجه عن النص في أحد أعماله الفنية.



ففي عام 1980، أصدرت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية برئاسة سعد صلاح الدين حكما بحبس كل من الفنان عادل إمام بطل مسرحية

«اتفرج مشفش حاجة» ومؤلفها سمير خفاجي ثلاث شهور لكل منهما مع دفع كفالة قدرها 50 جنيهاً.



وعقدت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية جلستها الخميس الموافق 3 / 4 / 1980 بعد أن قدمت إدارة المصنفات الفنية محضرا بأقوال صدرت من عادل أمام اثناء عرض المسرحية في

الإسكندرية خلال موسم الصيف في الثمنينيات؛ إذ أثبت الفحص خروج بطل المسرحية الفنان عادل أمام عن النص وقذفه فى حق بعض الوظائف العامة في الدولة. وقد صدر الحكم غيابيا للمتهمين بأمانة سر كمال وهبة.

يذكر أن الفنان عادل إمام ولد في 17 مايو 1940 بمحافظة المنصورة وتخرج في كلية الزراعة جامعة القاهرة، وتزوج من هالة الشلقاني ولديه ثلاث أولاد «رامى،سارة، محمد»، وهو أشهر الممثلين في الوطن العربي.



اشتهر بالكوميديا في أغلب أعماله الفنية جيث بدأت حياته الفنية في أوئل سنة 1960 وسجلت فترة الثمنينيات والتسعنيات أعلى إيرادات حصل عليها فنان عربي من خلال أعماله في تاريخ السينما المصرية.



كما اشتهر بتكوين ثنائيات في السينما المصرية وكان أشهرها مع الفنان الراحل سعيد صالح بالإضافة للفنان الراحل أحمد راتب ويوسف داوود وسعيد طربيك وخالد سرحان ومن النساء الفنانة الجميلة يسرا والفنانة الرائعة لبلبة، وأشهر أفلامه« الإرهابي،

والإرهاب والكباب وسلام يا صاحبي والبحث عن المتاعب وإحنا بتوع الأتوبيس والنمر والأنثي» وغيرها من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التى امتع بها جمهوره.