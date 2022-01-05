شاهد .. يخلق من الشبه 40.. اتفرج شبيه عادل إمام الذي اختفى في ظروف غامضة..فولة وانقسمت نصفين.

انت الان تتابع خبر يخلق من الشبه 40.. اتفرج شبيه عادل إمام الذي اختفى في ظروف غامضة..فولة وانقسمت نصفين. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في فترتي الثمانينات والتسعينات اشتهر الفنان نصر حماد ممثل مصري بأدواره الكوميدية، وهو يشبه كثيرا الفنان عادل إمام في شكله، وقدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية المتنوعة بين الإذاعة والتلفزيون والمسرح والسينما، وفيما يلي يقدم لكم موقع “ويكي مصر” معلومات عن الفنان نصر حماد.

ولد الفنان نصر حماد يوم 25 أكتوبر 1958، دخل مجال التمثيل بعدما لاحظ التشابه الكبير بينه وبين الزعيم عادل إمام مما جعله يستغل هذه الأمر، بدايته جاءت في الثمانينات من العام الماضي، وشارك في عام 1981 في فيلم "القرش" برفقة الفنانة نادية الجندي وحسين فهمي وشويكار، بعدها شارك في فيلم "وقيدت ضد مجهول" مع الفنان محمود ياسين وعزت العلايلي.

توالت بعد ذلك أعمال نصر حماد في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أهم أفلامه، "كله تمام، الفرن، السيد قشطة، دورية نص الليل، احترس عصابة النساء، عزبة الصفيح، الأب الشرعي، ريا وسكينة، انتحار مدرس ثانوي، صراع الزوجات، درب الجدعان، وغيرها من الأفلام".

وفي المسرح قدم نصر حماد عدة أعمال منها، "امشي عدل، الفهلوي، هالة حبيبتى، البلدوزر، افتح محضر، عبده يتحدى رامبو، الحرامية أهم، عزوبي في خطر".

وقدم نصر حماد في الدراما التليفزيونية العديد من الأعمال أهمها، الزوجة اول من يعلم، نقطة تحول، فوازير عمو فؤاد، أحلام في الهوا، خليل في مهب الريح، عجيب غريب، زمن لول".