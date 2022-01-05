شاهد .. تخطت المحظور... هيفاء وهبي تفقد عقلها وتظهر بفستان شفاف أظهر كل شيء بوضوح

انت الان تتابع خبر تخطت المحظور... هيفاء وهبي تفقد عقلها وتظهر بفستان شفاف أظهر كل شيء بوضوح والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أحدثت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، موجة من الجدل الواسع مجدداً، بين جمهورها ومتابعيها، بعدما تداولت حسابات تهتم بأخبار الفن والمشاهير، صور جريئة لها، كانت قد نشرته في وقت سابق عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، وهي ترقص فيه بجرأة كبيرة.

وظهرت الفنانة هيفاء وهبي، في الصور بملابس شفافة، وتعمدت بكشف وإبراز مفاتنها للجمهور بطريقة فاضحة. وأطلت على جمهورها ومتابعيها وهي ترتدي فستانا أسودا وشفافا، به خطوط بيضاء نصف قصير والنصف الآخر طويل.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات أخرى للنجمة اللبنانية، كانت أكثر جرأة من سابقاتها

وتعمدت الفنانة هيفاء وهبي بالقيام بحركات اغراء مثيرة من خلال هذه الصور والفيديوهات، وهي تؤدي إحدى اغنياتها على المسرح، منها استعراض منحنياتها بشكل جريء جدا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة الفنانة اللبنانية هيفا، لتصل عدد المشاهدات لأحد المقاطع إلى نحو مليون و200 الف مشاهدة.

ولوحظ أن الكثير من تعليقات المتابعين على صور ومقاطع هيفاء وهبي، احتوت على عبارات وكلمات تحرش خادشة للحياء.