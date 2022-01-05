شاهد .. رد صادم من مبروك عطية على متصلة تسأل: زوجي مات أثناء العلاقة الزوجية فكيف يبعث يوم القيامة؟

انت الان تتابع خبر رد صادم من مبروك عطية على متصلة تسأل: زوجي مات أثناء العلاقة الزوجية فكيف يبعث يوم القيامة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - فاجأت سيدة مصرية، الداعية الإسلامي، الدكتور مبروك عطية، بسؤال غريب قالت فيه : “مات زوجي أثناء العلاقة الزوجية فكيف يبعث يوم القيامة وفقا لحديث النبي ”يبعث العبد على ما مات عليه"؟

ورد عليها الدكتور مبروك عطية، بقوله إن الموت أجل والأجل ينتهي في أي وضع وفي أي حالة، سواء أثناء العلاقة الزوجية أو غيرها.

واستشهد مبروك عطية، بقوله تعالى (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون)، منوها أن عالم الشام الإمام الأوزاعي مات وهو في الحمام، فهل سيبعث يوم القيامة وهو في الحمام؟.

وتابع: لما نقرأ كتب العلم سنجد أقوال في معنى حديث "يبعث المرء على ما مات عليه" من العلماء، فمن قال إن الميت يبعث على الكفن وهو رأي ضعيف جدا لأن النبي قال "يبعث الناس حفاة عراة" فلا يوجد من يبعث عليه كفن.

وأشار إلى أن المرء يبعث يوم القيامة على ما مات عليه، فإن مات مؤمنا بعث يوم القيامة مؤمنا، وإن مات مشركا بعث يوم القيامة مشركا، وإن كان منافقا بعث يوم القيامة منافقا.

ويبعث بعض الناس على هيئاتهم الطيبة التي ماتوا عليها ، وليس منها الموت أثناء العلاقة الزوجية ولكن يبعث من مات أثناء التلبية في الحج.