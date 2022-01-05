شاهد .. بكل وقاحة..عارضة الازياء ديمي روز تظهر في اقوى مشهد صارخ وتستعرض مفاتنها بملابس لم تغطي شئ..؟

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة..عارضة الازياء ديمي روز تظهر في اقوى مشهد صارخ وتستعرض مفاتنها بملابس لم تغطي شئ..؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/05 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الأزياء العالمية ​ديمي روز​ صوراً لها أثناء تواجدها في إيطاليا جزيرة كابري، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت روز بإطلالة مثيرة ، إلى جانب حوض السباحة، وعمدت إلى الكشف عن صدرها كاملاً، حيث قامت بتغطية “صدرها” بـ لاصقة على شكل قلب



من ناحية أخرى، أظهرت روز جمال منحنياتها بينما كانت تحمل حقيبة جلدية سوداء، حيث إنهال عليها متابعيها بالتعليقات عن جمالها وأنوثتها.



الجدير بالذكر، أن روز كانت قد ظهرت مؤخراً أيضاً بصورة أثارت الجدل بين متابعيها، بعد أن عمدت إلى تغطية صدرها بيديها.