شاهد .. الفنان سمير صبري يكشف اسرار صادمة عن حياة الفسق والفجور التي كان يعيشها رشدي اباظة

انت الان تتابع خبر الفنان سمير صبري يكشف اسرار صادمة عن حياة الفسق والفجور التي كان يعيشها رشدي اباظة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هي قصة حب راهن العديد من النقاد والصحافيين على إنتهائها قبل بدئها، خصوصاً أنها جمعت بين نجم وسيم وناجح لقّب بـ"الدنجوان"، وهو الممثل المصري رشدي أباظة والراقصة والممثلة المحبوبة سامية جمال، التي ضحّت كثيراً.

وتحملت سامية جمال نزوات رشدي وزواجه خلال تعارفهما، وصولا الى زواجه من الشحرورة صباح من دون علمها، حين كانت لا تزال على إسمه.

كمعظم النجوم الذين يتخذون قرار الارتباط، تعرّف رشدي أباظة على سامية جمالفي كواليس تصوير فيلم "الرجل الثاني"، الذي تشاركا في بطولته. وفي ذلك الوقت كانت رشدي متزوجاً من سيدة أميركية وله منها إبنة إسمها " قسمت"، التي كانت نقطة ضعفه، خصوصاً أنه يعمل كثيرا ويغيب عنها.

وخلال تصوير الفيلم جسدا مشهداً، سبّب له صدمة، وهو حين تبلغه "سامية جمال" بوفاة إبنته الصغيرة بسبب أفعاله الشريرة، وعندما صرخت في المشهد: "بنتك ماتت يا عصمت، بنتك ماتت يا عصمت" إنهار رشدي بكاءً في مكان التصوير، متخيلاً إبنته التي كانت تعاني من إهمال أمها، وإنشغال والدها في التصوير.

إلتقط المخرج عز الدين ذو الفقار هذا المشهد، الذي كان حقيقياً، وبعد إنتهاء المشهد صفق الجميع له على هذا الأداء من غير أن يدركوا بما كان يجول في رأسه خلال التصوير، أما سامية جمال فكانت الوحيدة التي تعرف الحقيقة، فقالت له: "أحزانك يا رشدي حققت لك الصدق والتفوق فى هذا المشهد".

بداية العلاقة وتطورها بعد إنهاء طاقم العمل من تصوير الفيلم، دعت سامية جمال كل العاملين والمشاركين فيه الى منزلها، ورحب الجميع بالدعوة.

يُحكى أنه بعد أن وصل المخرج عز الدين ذو الفقار طلب من سامية وضع موسيقى الفنان العالمي تشايكوفسكي، لكن بعد وصول رشدي أباظة طلب تغيير تشايكوفسكي إلى موسيقى شعبية، فقبلت سامية طلب الأخير مما أحزن المخرج فغادر المكان.