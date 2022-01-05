شاهد .. مريم فخر الدين تكشف كيف اقتحم رشدي اباظة منزلها في منتصف الليل وهو سكران وفي يده قزازة الوسكي وحاول الاعتداء عليها ومن وقف في وجهة.. تفاصيل مشوقة

انت الان تتابع خبر مريم فخر الدين تكشف كيف اقتحم رشدي اباظة منزلها في منتصف الليل وهو سكران وفي يده قزازة الوسكي وحاول الاعتداء عليها ومن وقف في وجهة.. تفاصيل مشوقة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتواجد في الوسط الفني عدة علاقات صداقة بين الفنانين والبعض من المواقف لا تخلو من المواقف الكوميدية والغربية ايضاً، وهذا ما حدث مع الفنان رشدي أباظة والفنانة مريم فخر الدين.

حكت الفنانة مريم فخر الدين موقفا غريبا وكوميديا كان ثد حدث بينها وبين الفنان رشدي أباظة في إحدى لقاءاتها الصحفية.

قالت مريم فخر الدين :"ان الفنان رشدي أباظة كان دائم الزيارة لها في منزلها والجلوس معاها ومع والدتها وقضاء وقت جميل" .

أضافت مريم فخر الدين :" لكن في إحدى زيارته كانت تصرفاته غريبة فأرتعبت منها وركضت إلى أمي لاخبرها بحضوره الغريب".

تابعت مريم فخر الدين:" في يوم كنت قاعدة فوجئت برشدي أباظة بيفتح قفل باب البيت بطلقة من مسدسه ودخل إليه".

أشارت مريم فخر الدين :" حين سمعت صوت الطلقة جريت على والدتي واخبرتها بما حدث أن رشدي أباظة بالمنزل ومعه زجاجة ويسكي وكباب وكفتة "

الت مريم فخر الدين :"خرجت أنا ووالدتي علشان نشوف في إيه وفتحناله الباب الداخلي للشقة وجلسنا معاً واكلنا لكني رفضت انا اشرب معه.