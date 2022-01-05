شاهد .. للكبار فقط: بطريقة خادشة وكارثية اتفرج كيف روّجت رهف القنون لموقعها المحظور الجديد

انت الان تتابع خبر للكبار فقط: بطريقة خادشة وكارثية اتفرج كيف روّجت رهف القنون لموقعها المحظور الجديد والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عبر خاصية الستوري على حسابها الخاص على موقع انستغرام، نشرت رهف القنون صورة لها وهي ترتدي الأسوج وتضع مكياجا صارخا، وبطت شعرها الى الخلف، وعلقت متفاخرة​ بإنضمامها لموقع إباحي، وقامت بالترويج له بطريقة خادشة.

وكتبت رهف على الصورة: "الرابط الخاص بمنشوراتي في موقع "....."، الاباحي، موجود فيه المعلومات الخاصة، رح نولعها هالشهر" وقامت بدعوى للمتابعين لمتابعة أعمالها وصورها على الموقع.

عبر المتابعون عن صدمتهم بجراة رهف القنون التي تجاوزت الحدود، وعدم خجلها من الترويج للاباحية علنا، ناسفة بذلك جميع العادات والتقاليد العربية والسعودية، فلم تكتف بنشر صورها وفيديوهاتها الخادشة للحياء العام، واستعراض مثليتها الجنسية، وتبادل القبلات والعلاقة الحميمية مع الفتيات،.

بل وصل الأمر بها ببث الانحراف في المجتمع العربي وتشجيعهم على متابعة الاباحية، وأشار البعض ان صفحة رهف على الانستغرام "للكبار فقط"، ويجب منع المراهقين والاطفال من متابعتها.