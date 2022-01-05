شاهد .. فضيحة من العيار الثقيل!..سيلينا غوميز فقدت عقلها وتصدم الجمهور بفيديو مخل .. وهل تحوّلت لـ ميا خليفة؟

انت الان تتابع خبر فضيحة من العيار الثقيل!..سيلينا غوميز فقدت عقلها وتصدم الجمهور بفيديو مخل .. وهل تحوّلت لـ ميا خليفة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر فيديو إباحي نُسب للنجمة العالمية ​سيلينا غوميز​، الأمر الذي شكّل صدمة كبيرة للجمهور، اذ انهم اعتادوا عليها بإطلالات مثيرة، لكنها المرة الأولى التي تظهر فيها غوميز بفيديو اباحي.

حسب اعتقادهم، واجتاحت اللقطات الإباحية مواقع التواصل وتداولها الكثيرون، لكن لم يتم التأكد اذا كانت فعلا شاركت سيلينا بفيديو اباحي او ان التي تظهر بالفيديو هي شبيهة لها، ويتم استخدام اسم سيلينا لجذب الجمهور.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، أخباراً تكشف وجود علاقة بين سيلينا غوميز وبطل فيلم "كابتن أميركا" الأميركي كريس أفينز، وذلك بعد إنتشار صور لهما في أماكن عامة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الخبر، معربين عن فرحتهم به، وقالوا إن الإثنين يليقان كثيراً ببعضهما البعض، قبل أن يؤكدوا أن المعلومة هي مجرد شائعة، ولا صحة لها