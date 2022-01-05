شاهد .. كما ولدتها أمها.. مهلاغا جابري تفجر غضباً واسعاً بجلسة تصوير فاضحة !!

انت الان تتابع خبر كما ولدتها أمها.. مهلاغا جابري تفجر غضباً واسعاً بجلسة تصوير فاضحة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وظهرت ماهلاغا في الصور التي كانت قد نشرتها مسبقاً وهي عارية، مكتفية بارتداء روب إستحمام باللون الأبيض.

أعاد رواد مواقع التواصل تداول مجموعة صور مثيرة للجدل لعارضة الأزياء الإيرانية ​ماهلاغا جابري​، عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي

وظهرت ماهلاغا في الصور التي كانت قد نشرتها مسبقاً وهي عارية، مكتفية بارتداء روب إستحمام باللون الأبيض.

كما وكان قد تم تداول صور قديمة لـ جابري فضحت خضوعها لعدد كبير من عمليات التجميل، وتغير شكلها بشكل واضح، حيث بدت عارضة الأزياء المعروفة بجمالها وإثارتها، وكأنها فتاة أخرى، ولا تمتلك الصفات التي وضعتها بخانة المشاهير الجميلات.

يذكر أن ماهلاغا خضعت لعملية تجميل في الأنف والخدود وشكل الوجه، كما قامت بشد المنطقة فوق عينها ونفخ شفتيها، مع تغير الماكياج وصيحات تطبيقه.