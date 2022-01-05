شاهد .. اختبر ذكائك وقوة تركيزك...هذه الطفلة ممثلة ومن اشهر نجمات الرقص الشرقي في مصر .. حاصلة على ماجستير في الفلسفة وتزوجت 9 مرات.. فمن تكون؟

انت الان تتابع خبر اختبر ذكائك وقوة تركيزك...هذه الطفلة ممثلة ومن اشهر نجمات الرقص الشرقي في مصر .. حاصلة على ماجستير في الفلسفة وتزوجت 9 مرات.. فمن تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لطفلة صغيرة وكُتِب عليها أنها لفنانة شهيرة، حيث ظهرت خلال تلك الصورة في سنوات عمرها الأولي، وهي أول صورة لها في تلك المرحلة العمرية.

وهذه الصورة لراقصة المصرية “دينا” التي نشرت صورة على حسابها الخاص بتطبيق الصور (إنستجرام) صورة لها من طفولتها حيث كانت مع والدتها، ولفتت أنظار متابعيها، مؤكدين على أنها كانت طفلة في غاية الجمال.

يُشار أن تلك الصورة تم تداولها تزامنًا مع استضافة الفنانة المصرية خلال برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، وخلال الحلقة تحدثت دينا عن نشأتها وعلاقتها بوالديها، كما تحدثت أيضًا عن بعض التفاصيل الخاصة بحياتها الشخصية وتاريخها الفني .

اسمها بالكامل (دينا طلعت سيد محمد)، وعمرها 56 عامًا، وهي من مواليد 12 إبريل 1965. من مواليد روما في إيطاليا، وعاشت في منطقة السيدة زينب. تخرجت في كلية الآداب قسم الفلسفة، جامعة عين شمس، وحاصلة على ماجستير في الفلسفة.أحبت دينا الرقص بسبب الراقصة فريدة فهمي، وقررت احترافه، بعد تأثرها الشديد بها، وانضمت لكل الفرق منها فرق سمير صبري وحسن عفيفي.

احترفت الرقص وعمرها 15 عامًا، حيث كانت في مرحلة الثانوية العامة، وانضمت لفرقة «رضا»، وكان لها أجر ثابت. هربت من بيتها في الـ17 من عمرها، بعد رفض أهلها احترافها الرقص الشرقي، وخاصمها أبوها سنتين، لرفضه قرارها.

اختارتها دار نشر فرنسية رمزا لشخصية مؤثرة كسرت القواعد في الشرق الأوسط، وأصدرت عنها كتابًا بالفرنسية بعنوان: «حريتي في الرقص».

أول أفلامها كان «البنديرة» عام 1987، وشاركت في أكثر من 65 عملا سينمائيا وتليفزيونيا. لديها مسرحية واحدة وهي: «ألابندا» مع أحمد السقا وشريف منير، وفيديو كليب مع «السقا» بعنوان: «يا مغنواتي».تزوجت الفنانة دينا 9 مرات في حياتها، – بحسب تصريحاتها الأخيرة – وتزوجت لأكثر من مرة كانت من رجل الأعمال سمير عبدالله، ورجل الأعمال حسام أبوالفتوح، وزواجها المعلن الوحيد كان من المخرج الراحل سامح الباجوري والد إبنها الوحيد “علي”.

ورفضت الفنانة دينا الإجابة على سؤال الليثى خلال البرنامج، «هل انتى متزوجه الآن؟»، وقالت الحاجات دى مش بيترد عليها، ولا تعقيب، وضل الحيطة أفضل من الراجل اللى ما يصونيش، و فترة حدادى على اى رجل تزوجته لا تزيد عن ٣ أيام .وعلى الصعيد الفني، نشرت الفنانة الاستعراضية دينا، أحد بوسترات “فيلم مربع برمودا“، المعروض حاليًا في دور السينما المصرية.

ونشرت دينا البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “مربع برمودا.. غدًا في دور العرض إن شاء الله”. ويتنافس في دور العرض السينمائي 8 أفلام، هي: “ريتسا”، “برا المنهج”، “المحكمة”، “أبو صدام”، “مربع برمودة”، “عروستي”، “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، “الإنس والنمس”، وحققت الأفلام الثمانية مجتمعة أمس الأحد 26 ديسمبر إيرادا بلغ 459 ألفًا و9 جنيهات، موزعة على النحو التالي.

فيلم “مربع برمودا” بطولة النجوم: مصطفى خاطر، عمرو عبدالجليل، روجينا، هنا شيحة، دينا، شيرين رضا، سوسن بدر، بيومي فؤاد، محمد جمعة، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت.كما تواصل الفنانة دينا تصوير مشاهدها في “مسلسل نقل عام“، مع النجوم: محمود حميدة، سوسن بدر، ميرهان حسين، ونور النبوي

وغيرهم، من إخراج عادل أديب، وكتابة ورشة مجموعة فنون مصر تحت إشراف السيناريست محمد إسماعيل أمين، وتدور أحداثه في 30 حلقة، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.