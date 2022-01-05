شاهد .. عشقت حماتي ..في السر.. وعايز أتجوزها واطلّق بنتها.. أعمل إيه؟الدكتور مبروك عطية صدمه بفتوى غير متوقعة ابداً؟

انت الان تتابع خبر عشقت حماتي ..في السر.. وعايز أتجوزها واطلّق بنتها.. أعمل إيه؟الدكتور مبروك عطية صدمه بفتوى غير متوقعة ابداً؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/05 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي )

فوجئ الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر سابقا، بسؤال من أحد الأشخصا يخبره أن قلبه تعلق بأم زوجته الصغيرة.



وقال إنه بعد كتب كتابه على الفتاة أدرك أنها لا تناسبه ومش طايقاه وهو كذلك أصبح لا يطيقها بسبب معاملتها له،

لكنه في نفس الوقت أحب أم زوجته ودخلت في نفسه، ويريد أن يتزوجها ويطلق ابنتها، رغم أن الأم أكبر منه بـ 10 سنوات.

من جانبه قال الدكتور عطية إن هذا لا يجوز أبداً، حتى لو طلّق البنت، لأنه بمجرد أن عقد على الفتاة عقدة النكاح، فإن الأم تصبح محرمة عليه، وهذه قاعدة فقهية مثبتة.



وعاتبه في استعجاله بالزواج من الفتاة، وقال أن المفترض أن يتريث الرجل قبل قرار الارتباط بشخص آخر، ولابد أن يتأكد أن الآخر يوافقه ويقبل به، كي لا تحدث مثل هذه القصص المؤسفة بعد الزواج.