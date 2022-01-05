شاهد .. بوقاحة تعدت الحدود : وكما خلقها الله .. شاكيرا بلا ملابس تماماً تثير الغرائز في اقوى جلسة تصوير على الاطلاق

انت الان تتابع خبر بوقاحة تعدت الحدود : وكما خلقها الله .. شاكيرا بلا ملابس تماماً تثير الغرائز في اقوى جلسة تصوير على الاطلاق والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة للنجمة العالمية ​شاكيرا​ ظهرت فيها عارية في حوض الإستحمام، وأحدهم يمسك مرآة لها، وقد شكّلت هذه الصورة ضجة كبيرة بين المتابعين.

فتعرضت للكثير من الإنتقادات، اذ اعتبر البعض ان لا داعي لاستعراض نفسها وهي تستحم، في حين اعتبر آخرون ان الصورة تعود لأحد اعمالها الفنية.

وكانت قد شاكيرا على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، رداً على تصريحات الأمير ويليام دوق كمبريديج الذي كان قد صرح خلال برنامج "Time To Walk series for Apple Fitness" أن واحدة من أفضل الأغنيات التي يحبها أطفاله هي أغنية "waka waka" وخاصةً ابنته شارلوت التي اعتادت على الركض والرقص في انحاء المنزل على ايقاع الأغنية ليلاقيها اخيها ويقلدها.

وجاء في تعليق شاكيرا على حسابها :"سعيدة للغاية لأن الأميرة شارلوت أحبت الموسيقى التى صنعتها".