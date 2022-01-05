شاهد .. أسطورة الرقص الشرقي التي داست ملايين الجنيهات بقدميها وشربت خيولها الخمور وماتت وهي تتسول ولم يمشى في جنازتها الا شخصين فقط !! تفاصيل مثيرة في حياة شفيقة القبطية

انت الان تتابع خبر أسطورة الرقص الشرقي التي داست ملايين الجنيهات بقدميها وشربت خيولها الخمور وماتت وهي تتسول ولم يمشى في جنازتها الا شخصين فقط !! تفاصيل مثيرة في حياة شفيقة القبطية والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أسطورة الرقص الشرقي التي استطاعت بجمالها الملفت، وقوامها المتناسق، وملامحها الجذابة أن تخطف الأضواء، وتسحب البساط من تحت أقدام منافسيها.

لعبت الصدفة دورا كبيرا فى حياة الراقصة شفيقة القبطية، فأنارت لها طريق المجد والشهرة، وتناثر على جسدها الذهب والفضة، وحصدت الكثير من الأموال، فأفلست جيوب الأغنياء وكانت سببا فى ضياع ثروات العديد من البشوات، وأصبحت هى من ذوى الاملاك ساكنى القصور، ولكن دوام الحال من المحال.

فبعد مرور السنوات ذبل جمالها، وابيض شعر رأسها، وانحنى ظهرها، وكشرت الدنيا فى وجهها، وأدارت لها ظهرها وفقدت كل شئ مالها، وشهرتها وعشاقها، ولم يتبقى لها سوى شريط من الذكريات المؤلمة، عاشت شفيقة القبطية حياة الأمراء، وكانت نهايتها تعيسة تشبه نهاية البؤساء ، الموجز يستعرض أهم المحطات فى حياة الراقصة القبطية المتدينة .

ولدت شفيقة عام ١٨٥١ بمنطقة شبرا، لأسرة متدينة وملتزمة ، ارتبطت بالكنيسة منذ صغرها وكانت تتردد عليها، بشكل مستمر، وكان الساكنون والمارة فى منطقة شبرا ينتظرون موعد مرور الفتاة الجميلة يلقون نظرة عليها، أثناء ذهابها إلى الكنيسة.

لعبت الصدفة دورا كبيرا في دخول شفيقة القبطية مجال الرقص عام ١٨٧١، عندما رقصت شفيقة أمام الراقصة المشهورة "شوق " ، والتى كانت الأشهر في ذلك الوقت، وكانت الوحيدة التي يسمح لها بأحياء حفلات العائلات الكبيرة ، وشوق هى الراقصة التى رقصت في حفل افتتاح قناة السويس.

لفتت الفتاة السمراء الجميلة نظر" شوق "، إليها وهى تتراقص مع مجموعة من الفتيات، وتبادلتا نظرات الإعجاب، وأبدت الراقصة المشهورة إعجابها بالفتاة القبطية ابنه الأسرة المحافظة، وقتها أيقنت "شفيقة" أن طريقها للمجد والشهرة سيبدأ مع عند "شوق"، فذهبت إليها وطرقت باب منزلها، بعدما تركت منزل أسرتها، وفى منزل "شوق"، تعلمت "شفيقة"، مبادئ الرقص الأولى، بحثت أسرتها عنها كثيرا ولكن دون جدوى.

وبعد مرور عدة أشهر على تركها المنزل، تمكنت أسرتها من معرفة مكانها فأرسلوا إليها قسيس، كي ينصحها بالعودة لأهلها ولكنها رفضت، فأعلنت أسرتها التبرؤ منها، ومنذ تلك اللحظة أرفقت شفيقة اسمها بالقبطية تيمناً بدينها .

وبعد مرور ستة أشهر فقط توفيت "شوق "، واتسعت الساحة لشفيقة التي أبدعت وذاع صيتها وابتدعت بعض الرقصات الجديدة، وخلال فترة قليلة جدا تربعت شفيقة على عرش الرقص والفن وأصبح اسمها مدوي في كل مكان، وسعى خلفها أصحاب الملاهي للعمل معهم والتف حولها الرجال ووضع كل رجل معجب بها ثروة ضخمة تحت قدميها.