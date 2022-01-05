شاهد .. بسبب مصيبة الفنان حسن الرداد .. تفاصيل الليلة التي انهارت فيها منى الشاذلي وبكت بمرارة .. اليكم التفاصيل

انت الان تتابع خبر بسبب مصيبة الفنان حسن الرداد .. تفاصيل الليلة التي انهارت فيها منى الشاذلي وبكت بمرارة .. اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عادت الإعلامية منى الشاذلي إلى دائرة الضوء وصدارة الترند مؤخرا بعد لقائها الأخير مع الفنانة ياسمين عبد العزيز

وفي هذا السياق نسلط الضوء على حادثة بكاء الشاذلي خلال لقاء تلفزيوني سابق مع الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم.

وفي الحوار بكت منى الشاذلي خلال محادثتها لحسن الرداد حين روى قصة وفاة شقيقه الأصغر بتفاصيلها في حادث سير مفاجئ علماً أنه كان معه في الحادثة.

وحينها قال حسن الرداد خلال الحوار لمنى الشاذلي أن شقيقه الأصغر فادي كان ناضجاً حسن الخلق ذو صفات مميزة أشاد بها الكثير من معارفهم وهو لا يزال يتذكره في كل لحظة اليوم كما أنه يفتقد وجوده كثيراً.