شاهد .. ممثلة سورية ظهرت بلا ملابس تماماً وقدمت الإغراء الفج ورفضت قبلة فنان مصري شهير .. فمن تكون؟.

انت الان تتابع خبر ممثلة سورية ظهرت بلا ملابس تماماً وقدمت الإغراء الفج ورفضت قبلة فنان مصري شهير .. فمن تكون؟. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد الفنانة غادة الشمعة من الفنانات اللاتي بزغن وذاع صيتهن على الساحة العربية في أواخر الثمانينات وحتى فترة التسعينات من القرن الماضي، و التي شكلت فترة نشاطها الفني الكبير.

ولدت الفنانة غادة الشمعة في سوريا يوم 31 ديسمبر عام 1959، وبدأت مشوارها الفني عام 1976 حين شاركت في مسلسل "البيادر"، إلا أن الاكتشاف الحقيقي لموهبتها كان عن طريق مواطنها الفنان الكبير دريد لحام عقب تواجدها في مسلسل وين الغلط وذلك عام 1979، ثم شاركت بعد ذلك في العديد من الأفلام السورية.

إنطلاقة الفنانة السورية غادة الشمعة في السينما المصرية جاءت عندما رشحها المخرج المصري القدير حسام الدين مصطفى للمشاركة معه في فيلم "سكة الندامة" مع الفنان محمود عبد العزيز والفنانة يسرا، ثم توالت بعد ذلك أعمالها الفنية ما بين الأكشن والاستعراضي والكوميديا.

ومن أهم أفلام غادة الشمعة في مصر، "المشاغبات والكابتن" عام 1991 مع الفنان ممدوح عبدالعليم، وفيلم القلب وما يعشق مع محمد فؤاد وسهير البابلى وصلاح قابيل وفيلم طريق الشيطان، مع ميمي جمال ومحمود الجندي ووحيد سيف، وفيلم "صراع الحسنوات"، وفيلم "تحت الربع بجنيه وربع"، عام 2000، وبعد هذا الفيلم ابتعدت عن التمثيل حتى عام 2011 وعادت وقدمت مسلسل سوري بعنوان" بومب أكشن"، ثم ابتعدت مرة أخرى.

قبل انطلاقتها الفنية في مصر قدمت غادة الشمعة عدد من الأفلام في سوريا في الثمانينات من القرن الماضي، وكانت هذه الأفلام تعتمد على الإغراء وكانت غادة تظهر فيها في مشاهد جريئة وبعضها تعرت تماما فيها، وأبرز هذه الأعمال، "بنت شرقية، فتيات حائرات، الحب المزيف، لعبة الحب والقتل" .

وأوضحت غادة الشمعة في حوار أجرته منذ فترة مع جريدة الفجر المصرية، أسباب رفضها المشاركة في فيلم "نزوة"، حيث قالت إنها اعتذرت عن الدور بسبب وجود قبلة في الفيلم مع الفنان أحمد زكي، لافتة إلى أنها لم تقدم القبلة في السينما من قبل ولن تفعلها لأنها امرأة عربية، مشيرة إلى أن بسبب تلك القبلة التى كان يصر عليها السيناريست بشير الديك والمخرج على بدرخان والفنان أحمد زكي، اعتذرت عن العمل.

وأضافت غادة الشمعة بأن الفنان أحمد زكي أخبرها قائلاً: "أنا عايز أبوس"، مشيرة إلى أنها في تلك الفترة كانت متزوجة من رجل من الخليج، لافتة إلى أنه ضاع منها فيلم هام بسبب عدم موافقتها على هذا المشهد، مؤكدة على ندمها حاليا على ذلك، بسبب انه كان دور ضروري مع فنان بحجم أحمد زكي، والعمل معه لا يتكرر، موضحة أنها كانت فرصة عمرها.