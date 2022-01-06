شاهد .. خطوبة الفنانة سوسن بدر أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي .. لن تصدق من هو العريس!

انت الان تتابع خبر خطوبة الفنانة سوسن بدر أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي .. لن تصدق من هو العريس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعي صور للفنانة المصرية سوسن بدر، التي من خلال زعموا أنها من خطوبتها على أحد رجال الأعمال الاثرياء.

وكانت الصور في العام الماضي وبحسب ما جاء، فقد ظهرت الفنانة سوسن بدر في الصورة مرتديةً فستان سواريه، وأشار رواد مواقع التواصل أن الصورة تم التقاطها في حفل خطبتها.

وكانت المفاجأة الصادمة أن الأمر لم يكن سوى شائعة، وأن الصورة المتداولة للفنانة سوسن بدر ما هي إلا صورة من جلسة تصوير خضعت لها.

وتبين حينها أن الفنانة سوسن بدر هي من نشرت تلك الصورة، خلال جلسة تصوير أجرتها أثناء تكريمها في الدورة 21 من مهرجان «تري كور» لنسخة الأفلام القصيرة الفرنسي الذي أقيم في القاهرة.

ومن جانبها، علقت النجمة سوسن بدر، على شائعة خطبتها لأحد رجال الأعمال قائلة : «كذب طبعاً أكيد لو حقيقي كنت نزلت صور على صفحتى على انستجرام بلاش إشاعات سخيفة».

وأضافت سوسن بدر: «ويا ترى مين بقى العريس المرة دي، أصل الإشاعة دي طلعت كتير قبل كده».