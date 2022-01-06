شاهد .. توقعات هي الاغرب على الكرة الارضية .. (هذا ما سيحدث في دول الخليج بعد أيام !) .. لن تتخيل بماذا تنبأ ميشال حايك !

انت الان تتابع خبر توقعات هي الاغرب على الكرة الارضية .. (هذا ما سيحدث في دول الخليج بعد أيام !) .. لن تتخيل بماذا تنبأ ميشال حايك ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اعاد رواد مواقع التواصل نشر و مشاركة تنبؤات للفلكي اللبناني ميشال حايك خلال بث نقلته قناة MTV اللبنانية عن تنبؤات العام 2022 وما سيحدث بعد أيام.

ورأى حايك "انكفاء واعتكافت في أفق اللواء عباس ابراهيم ومهمة تكلف له بالمستحيلة".

وتوقع "فكفكة في مسلسل العقوبات التي طالت ولم تتطال بعد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل"، وأضاف "كلام كبير جدا لباسيل ومواقف تخلط أوراق رئاسة الجمهورية".

وتحدّث عن "خبر سيصدر عن الرئاستين الأولى والثانية البعض سيراه بشرى سارة والآخرون وجه شؤم".

وقال إن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون "سيشطف الدرج" من رأسه الى أسفله، وسنرى شخصية من ذوي الحاجات الخاصة في قلب الحكم في لبنان والجحيم سيشرع ابوابه لمالية لبنان".

أنتشر عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب توقعات للفلكي اللبناني ميشال حايك .

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