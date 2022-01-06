شاهد .. همس بحزن..في أذن شقيقه وهو على فراش الموت .. تم الكشف عن وصية سمير غانم المؤثرة التي ابكت بناتة واحبائة.. وأمنيته الوحيدة التي لم تتحقق ؟

انت الان تتابع خبر همس بحزن..في أذن شقيقه وهو على فراش الموت .. تم الكشف عن وصية سمير غانم المؤثرة التي ابكت بناتة واحبائة.. وأمنيته الوحيدة التي لم تتحقق ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/06 الساعة 04:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

بعد وعكة صحية شديدة ، رحل الفنان سمير غانم عن عالمنا عن عمر يناهز 84 عاما ، قدم خلالهما أعمال فنية لا تنسى مما جعلته يتربع على عرش الكوميديا والبهجة والضحكة الحقيقية .



وكشف شقيق الفنان الراحل سمير غانم ، عن كواليس أيامه الأخيرة في المستشفي ، قبل وفاته ، مؤكدا على أنه كان يعاني من مشاكل في ركبته ، فكان يلجأ للصلاة وهو جالس بصحبة شقيقه .

وتحدث شقيقه عن اللحظات الأخيرة له في المستشفى ، بعد أن حدثت له حالة من التوهان ، ولكنها لم تكن غيبوبة ، حيث كان يتابع خطواتهم بعينه ، وينتبه إلى أصواتهم حينما يصلون إلى المستشفى .



أما أمنيته الأخيرة أثناء تواجده في المستشفى كانت العودة إلى منزله من جديد والنوم على سريره مرة أخرى ، وأخبر شقيقه نيته الذهاب لحج بيت الله الحرام في حال تجاوز الأزمة الصحية التي كان يمر بها ، ولكنه لم يكتب له النجاة .



وكان الفنان القدير سمير غانم أوصى قبل وفاته كلا من الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد ، على ابنتيه في آخر لقاء تليفزيوني له مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج السيرة .



وقال سمير غانم : " أنا مكنتش حما صعب على الإطلاق ، هما ولاد مؤدبين وطبعا قبل ما نوافق عليهم سألنا وقعدنا كتير مع بعض ، وجعلت دلال عبدالعزيز هي التي تدير أمور الجوازتين ؛

لأنها لديها حكمة أكبر وخبرة " وفق صحيفة المصري اليوم وتابع : " مخدناش وقت في الرد على رامي رضوان ، لكن خدنا وقت في الرد على حسن الرداد لأن إيمي كانت مترددة ،

وتروح وتيجي وبعدين تسمع كلام في البرامج عن شائعة زواجهما قبل الزواج لحد لما بقى الزواج حقيقة " .

وأضاف سمير غانم : " قلت لحسن الرداد أنا مش هوصيك على إيمي ، فرد عليا قاللي دي في عنيا ، قلت هي دي وصيتي ، أما رامي رضوان ملحقتش أوصيه ، ولكن أشرت له إلى أنه ياخد باله منها " .



وتوفي الفنان سمير غانم في 20 من مايو الماضي عن عمر يناهز 84 عاما بإحدى المستشفيات الكبرى جراء إصابته بفيروس كورونا .