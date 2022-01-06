شاهد .. تنبؤات نارية تزلزل الوسط الفني.. الفلكية الشهيره ليلى عبد اللطيف.. تفجر توقعات مفزعه في 2022 ماذا ينتظر الزعيم عادل إمام وماسيصيب كاظم الساهر؟

انت الان تتابع خبر تنبؤات نارية تزلزل الوسط الفني.. الفلكية الشهيره ليلى عبد اللطيف.. تفجر توقعات مفزعه في 2022 ماذا ينتظر الزعيم عادل إمام وماسيصيب كاظم الساهر؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/06 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

استضاف الإعلامي اللبناني نيشان خبيرة الفلك الشهيرة ليلى عبد اللطيف للحديث عن تنبؤاتها وتوقعاتها للعام الجديد الخاصة بالنجوم والمشاهير.

نجاحات إليسا ورمضان وفيروز

قالت ليلى عبد اللطيف أن الفنانة اللبنانية إليسا أن تقدم أغنية باللغة الأجنبية وستحقق نجاحا كبيرا يفوق التوقعات وتنتشر بشكل كبير في كل دول العالم

وتوقعت ليلى لمحمد رمضان في عام 2022 أن يحقق نجاحا كبيرا في مسلسل تليفزيوني كبير سيكون نقلة نوعية في الدراما ويحصل على نسبة مشاهدة مرتفعة،

كما سيحصد عدة جوائز في مهرجانات مصرية وعالمية، وسيقوم بجولة فنية ناجحة في أوروبا وأمريكا وستنجح بشكل كبير ولن تنال منه الشائعات وسيذكرنا بمايكل جاكسون



وتنبأت خبيرة الفلك لنانسي عجرم بأنها ستدخل عالم الفوازير وستنجح فيها بشكل يثير الإعجاب كثيرا لدرجة تذكرنا بأشهر نجماتها نيللي وشريهان.

أما فيما يتعلق بالفنانة اللبنانية فيروز فتوقعت لها ليلى عبد اللطيف أن تطلق أغنية هامة تصبح هي الحدث الأبرز في مناسبة لبنانية كبيرة وستحقق نجاحا كبيرا كما أننا سنرى شارعا يحمل اسم السيدة فيروز في لبنان.

قصة حب جديدة لوائل كفوري

كما توقعت خبيرة الفلك للفنان اللبناني وائل كفوري أن يقع في قصة حب جديدة ويدخل القفص الذهبي للمرة الثانية ويقدم دويتو مع الفنانة اللبنانية إليسا.

تصدر اسم عادل إمام ومرض كاظم الساهر

وقالت ليلى عبد اللطيف إن اسم عادل إمام، سيشغل وسائل الإعلام في 2022 أما الفنان العراقي كاظم الساهر ستيعرض لوعكة صحية ويجب أن يتوخى الحذر من كورونا

وتنبأت خبيرة الفلك بأن أخبار الاعتزال ستكون كثيرة خلال الفترة المقبلة لفنانين كبار في مصر والعالم العربي.

سبب اختفاء عادل إمام

جدير بالذكر أنه يزيد من تردد شائعات تدهور الحالة الصحية للزعيم هو غيابه خلال الفترة الأخيرة، ويرجع غياب الزعيم عن الساحة بسبب الإجراءات المشددة حول الفنان المصري لأنه يعاني من أزمة مزمنة في التنفس بسبب التدخين لسنوات طويلة.

ويخضع العاملون والمترددون على منزله لعمليات تعقيم كاملة وتقوم إحدى الشركات للمستلزمات الطبية بعمل تعقيم للمنزل بشكل شبه اسبوعي.

ويقيم عادل إمام بشكل شبه كامل في منزله بالساحل الشمالي معظم الوقت، وتم منع الزيارات بشكل نهائي وعدم الخروج من المنزل