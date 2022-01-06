شاهد .. تطورات مفاجأة.. تصعق الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم.. بشأن دماء حادث قتيل منزلهما الشاب السوري وهذا ماسيحدث ؟

انت الان تتابع خبر تطورات مفاجأة.. تصعق الفنانة نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم.. بشأن دماء حادث قتيل منزلهما الشاب السوري وهذا ماسيحدث ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/06 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

كشفت تقارير لبنانية، أن زوج الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، طبيب الأسنان فادي الهاشم، سيمثل أمام الهيئة الاتهامية في جبل لبنان،

للتحقيق معه في حادث قتيل منزلهما، السوري محمد الموسى وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية أنه سيتم استدعاء الهاشم بناء على طلب من محاميه،

غابي جرمانوس، من أجل منع محاكمته، وذلك بعد أن رأى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نيقولا منصور، أن العقوبة منتفية في الحادث لحالة الدفاع المشروع عن النفس لكن هناك جرما.

ويسعى محامي فادي الهاشم بطلب التحقيق معه من جانب الهيئة الاتهامية إلى إسقاط الجرم الذي أشار إليه نيقولا منصور، والحؤول دون محاكمة موكله.



ومن المقرر أن تحضر نانسي عجرم إلى الهيئة الاتهامية في جبل لبنان أيضا، من أجل الاستماع إليها كشاهدة في الحادث.

لكن استبعدت مصادر مطلعة إقامة الجلسة غدا الثلاثاء، بسبب استمرار إضراب المحامين هناك لما يقرب من أسبوعين.



يأتي هذا بعدما قالت المحققة وخبيرة الأدلة الجنائية حلا ولد روب، أمس الأحد، إن "جريمة مقتل الشاب السوري محمد الموسى في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والطبيب فادي الهاشم العام الماضي، جريمة قتل عمد".



وأكدت حلا، خلال لقائها مع برنامج "ناس أونلاين"، أن ما فعله فادي الهاشم "جريمة قتل عمد" وأن "خلف هذه الجريمة جرائم أخرى"،

موضحة أن الشاب محمد الموسى اطلع على بعض الأمور والمعطيات التي قد تشكل خطرا على الهاشم وعائلته وزوجته، وبعض الشركاء الذين يعملون معه.

وكانت فيلا نانسي عجرم في لبنان، كانت قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى،

‏سوري الجنسية، في يناير/كانون الثاني 2020، وانتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم