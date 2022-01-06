شاهد .. حكاية أغرب قبلة انتظرها رشدي أباظة .. البطلة وقعت على الأرض مغشية عليها من شدة سخونتها ؟ فمن تكون؟

انت الان تتابع خبر حكاية أغرب قبلة انتظرها رشدي أباظة .. البطلة وقعت على الأرض مغشية عليها من شدة سخونتها ؟ فمن تكون؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يمتلك شخصية مفعة بالحيوية ووجه جذاب مريح، منح صاحبه تألقاً وسحراً، فأصبح محط أنظار النساء وفارس أحلامهن.

ليستحق لقب «الدنجوان»، حتى الآن بالرغم من مرور 37 عاماً على رحيله، ليظل أسطورة لن تتكرر، تحبه الفتيات فما زال فارس أحلامهن إنه الفنان الراحل رشدى أباظة الذي كشف عن أغرب قبلة انتظرها في حياته حتى أن البطلة التي قبلها سقطت على الأرض بعدها.

"الدنجوان" كما يلقبه الجمهور والنقاد، لمعت نجوميته في فيلم "امرأة على الطريق" عام ١٩٥٨ مع شكري سرحان وزكي رستم وهدى سلطان، وكان من أخرجه الراحل عز الدين ذو الفقار، ثم قدم بعد ذلك أفلاما ذات قيمة عظيمة مثل "جميلة بوحيرد وإسلاماه وفي بيتنا رجل والطريق ولا وقت للحب والشياطين الثلاثة والزوجة 13 وصغيرة على الحب".

النجم الراحل حكى عن القبلات في حياته في حوار لمجلة الشبكة، وروى أغرب القبلات التي جمعته بالفنانات في الأفلام، حيث قال: "فنانة تركت السينما الآن كان بيني وبينها بداية تفاهم، أو تستطيع قول إنها رائحة حب، أو شروع فيه، وكنت ألمس يدها ونحن نمثل فترتجف، وأحس هذا فأترفق بها وآخذها إلى الجدية في الأداء حتى لا تصبح رجفتها اضطرابًا يضيع منها الحوار أو ينسيها خطاها".

وروى كواليس تصوير ذلك المشهد فيقول: ترقبت اليوم الذي تكون فيه القبلة بصبر نافد، لأنها بهذه النعومة والحساسية شوقتني لتقبيلها، ويومها جاءت وهي ممتقعة الوجه ووقفت في البلاتوه تستمع إلى المخرج كما لو كان قاضيًا قاسي القلب يحكم عليها بالقبلات.. ودارت الكاميرا واقتربت مني وفي عينيها توسل أكثر من الحب،

اقتربت أكثر، ثم ألقت بنفسها في أحضاني، وأطبقت على شفتيها كأمر المخرج، وكخيال المؤلف، وكحتمية المشهد، ورحت معها في قبلة عنيفة، وصاح المخرج"ستوب"، فتركتها، ولكنها هوت إلى الأرض مغشيًا عليها".

النجم الراحل تزوج ٥ مرات، وكانت أولى زوجاته الفنانة تحية كاريوكا، عقد قرانهما عام ١٩٥٢ واستمر زواجهما ٣ سنوات، أما بربارا الأمريكية فقد كانت زوجته الثانية وأنجب منها ابنته الوحيدة "قسمت" واستمر زواجهما ٤ سنوات وطلّقها عام ١٩٥٩، وسامية جمال كانت زوجته الثالثة تزوجها عام ١٩٦٢، واستمر زواجهما قرابة ١٨ عاماً وانفصلت عنه عام ١٩٧٧، وكانت صباح زوجته الرابعة تزوجها عام ١٩٦٧ وطلقها بعد أسبوعين، وكانت سامية جمال في عصمته أما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة، علما أنها ابنة عمه تزوجها عام ١٩٧٩ قبل وفاته بسنتين.

توفي الدنجوان في ٢٧ يوليو ١٩٨٠عن عمر يناهز ثلاثة وخمسون عاما بعد معاناته مع مرض سرطان الدماغ وأشترك في آخر أعماله "الأقوياء" والذي لم يستطع إنهائه فأكمله الفنان القدير صلاح نظمي بدلا عنه بعد وفاته، وينحدر من الأسرة الأباظية المصرية المعروفة والشائع عنها أنها ذات أصول شركسية، وأمه من أصول إيطالية، وقد اكتسبت عائلة أباظة هذا اللقب من جنسية أمهم زوجة الشيخ العايد التي كانت من إقليم أباظيا.