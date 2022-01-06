شاهد .. تحولت الى زومبي حقيقي اتفرج (ام محمود) نجمة مسلسل يوميات جميل وهناء .. لن تصدقوا كيف أصبحت في احدث ظهور لها(صور)

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الرياض - روايدا بن عباس - احتفل عدد من الممثلين بعيد ميلاد الفنانة السورية سامية الجزائري ، وأطفأت الشموع البالغة من العمر 75 عاما ، وأهمها شقيقتها الممثلة السورية صباح الجزائري ، ونشرت صورتين لها معهاوهي تحتضنها وهما تبتسمان.
عليها : انتِ الذكريات الحلوة وست الحبايب وست الكلّ..العمر كلو حبيبتي وإختي وإمّي..لا قبلك ولا بعدك..ما بتتكرري سيدة الكوميديا.
وتقدم عدد من المشاهير بالمعايدة لسامية الجزائري عبر التعليقات على صفحة شقيقتها صباح نذكر منهم ديما الجندي التي تمنت لسيدة الكوميديا العمر الطويل.
وتوجهت الممثلة السورية شكران مرتجى بالتهنئة لـ سيدة الكوميديا بالمعايدة والتي شاركتها بالعديد من الأعمال الكوميدية بطريقة مميزة وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي معلقة :كثيرون يأخذون عني أني أبالغ في معايدة وتذكر أعياد ميلاد أصدقائي وأحبتي