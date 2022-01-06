شاهد .. بعد مرور 55 عاماً .. أكتشاف خطأ فادح لم يلاحظه أحد في مشهد الفنانة نادية الجندي من فيلم «صغيرة على الحب»

انت الان تتابع خبر بعد مرور 55 عاماً .. أكتشاف خطأ فادح لم يلاحظه أحد في مشهد الفنانة نادية الجندي من فيلم «صغيرة على الحب» والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يعد فيلم “صغيرة على الحب” من الأفلام الدرامية التي تدور في إطار رومانسي كوميدي، فبالرغم من مرور ما يقارب من حوالي منذ حوالي 55 عاما إلا أنه مازال من اكثر أفلام السندريلا الفنانة الراحلة سعاد حسني المقربة لقلوب الكثير من الجمهور.

خطأ في مشاهد نادية الجندي لم يكتشفه أحد بفيلم «صغيرة على الحب»وبالرغم من أنه حقق نجاحا باهرا وقت عرضه وحتى الأن، إلا أنه من الأفلام السينمائية التي لم تخلو من الأخطاء الإخراجية ولكن لم يلاحظها الكثيرون لما فيه من حبكة درامية تجذب الجمهور إلى متابعة سيناريو الفيلم دون التدقيق في التفاصيل.

ويكمن هذا الخطأ في مشاهد الفنانة نادية الجندي، حيث ظهرت وهي تحاول أن تقنعه بأن تلعب دور الطفلة في الاستعراض الجديد الذي يقوم بإخراجه، وتظهر في ذلك المشهد بتسريحة شعر بسيطة وضفائر قصيرة صفراء.

فيفاجئ الجمهور في المشهد الذي يليه، أن الفنان رشدي أباظة يرفض أنها تقوم بتجسيد الدور فتقوم الفنانة نادية الجندي بخلع الباروكة فيظهر شعرها كثيف مرفوعا لأعلى وتلك التسريحة لا يمكن أن تكون تحت باروكة الضفائر البسيطة الصغيرة.