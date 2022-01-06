شاهد .. هل تذكرون الفنانة الحسناء زوجة نور الشريف «بوسي » اتفرج كيف ظهرت بإطلالة صادمه.. بعدما تقدمت بالعمر وتغيرت وجمهورها في ذهول .. هل ستتعرف عليها ؟

انت الان تتابع خبر هل تذكرون الفنانة الحسناء زوجة نور الشريف «بوسي » اتفرج كيف ظهرت بإطلالة صادمه.. بعدما تقدمت بالعمر وتغيرت وجمهورها في ذهول .. هل ستتعرف عليها ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/06 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

عبر نشطاء مصريون عن صدمتهيم الشديدة من إطلالة للفنانة للصرية بوسي. زوجة الفنان الراحل نور الشريف.

تظهر من خلالها علامات الشيب والتقدم في العمر واضحة عليها في ظهورها الأول بعد اختفائها لفترة طويلة.



كما وجاء ظهور الفنانة بوسي خلال حضورها في عرض “سينما مصر” للفنان الخرج خالد جلال. وفاجأت متابعيها بهذه الاطلالة بتغير ملامحها بشكل ملحوظ.

بينما حرص عدد من أبطال العرض على التقاط الصور التذكارية مع الفنانة من بينيم الفنانة شيماء عباس القي نشرت من خلال حسابها على موقع “إنستغرام ”

صورة تجمعها بالنجمة الكبيرة. حيث ظهرت فيها وهي ترتدي نظارة طبية, وتبين وجود تغير في شكلها بكل وضوح.