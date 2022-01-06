شاهد .. للكبار فقط.. عارضة الازياء السعودية مودل جيجي..فقدت بوصلة الأدب بإطلالة جريئة للغاية وتثير الجمهور؟

انت الان تتابع خبر للكبار فقط.. عارضة الازياء السعودية مودل جيجي..فقدت بوصلة الأدب بإطلالة جريئة للغاية وتثير الجمهور؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/06 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي )

نشرت عارضة الملابس الداخلية السعودية ​مودل جيجي​ المعروفة بباربي نجد، مجموعة صور فاضحة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي،

ظهرت فيها وهي تستعرض جسمها بملابس شبه عارية وشفافة، وتقف بطريقة تظهر مؤخرتها الكبيرة، كما تقوم بحركات جنسية وإيحائية مقززة بيدها.



وإعتبر الجمهور أن جيجي تحاول إستفزاز أحد بهذه الحركات، وأنها تخطت الخطوط الحمر.

وكانت قد نشرت​ مودل جيجي​، صورة عبر صفحتها الخاصة،

مستخدمة خاصية الستوري.

وتظهر الصورة أحد الأشخاص وهو يقوم بوضع وردة داخل صدر نجد في أحد الأماكن العامة، خلال حفلة ما.



جيجي لم تكشف عن هوية الفاعل، بل إكتفت بإظهار الوردة داخل صدرها متابعو نجد إنهالوا بالتعليقات، مؤكدين أن هذا الشخص من الممكن أن يكون حبيبها، والبعض الآخر أشار إلى أنه أحد المعجبين بها.