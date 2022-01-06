شاهد .. تنبؤات الفلكي الشهير ميشال حايك المرعبة تتحقق من جديد.. وما حدث لا يخطر على البال..!

انت الان تتابع خبر تنبؤات الفلكي الشهير ميشال حايك المرعبة تتحقق من جديد.. وما حدث لا يخطر على البال..! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحققت مجددا بعض تنبؤات الفلكي اللبناني الشهير ميشال حايك والتي كان قد أطلقها في وقت سابق على شاشات التلفزيون.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر فيه ميشال حايك وهو يتنبأ بوقوع حدث معين في منشآت نفطية بلبنان

وكان قد اند لع حر يق ضخم قبل أيام في خزا ن للمحروقات في منشأة النفط في الزهر اني جنو بي العاصمة بيروت.ومؤخرا صدم ميشال حايك الجمهور بصدق تنبـ.ؤاته حول سيطرة حركة طالبان على العاصـ.مة كابول وجميع مدن البلاد

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو له توقّع فيه "فصـ.ولا جديدة ومذهلة في مـ.سار حركة طالبان"، على حدّ تعبيره.وتوقع في لقاء سابق مع قنـ.اة MTـ.V اللبـ.نانية وقوع انفجار عكار في لبنان وقال :”الأنظار تتوجه على عكار مطرح ما تتراكم الأحداث ومطرح ما بيختلط النور با لنار.”