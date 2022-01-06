شاهد .. تغير شكلها تماماً.. الفتاة رهف القنون تصدم الجميع بإطلالة جديدة بعد عمليات التجميل - اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/06 الساعة 03:00 مساءً | (مايا)

فاجأت عارضة الأزياء السعودية ​رهف القنون متابعيها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، بفيديو على خاصية القصص القصيرة استعرضت فيه اللوك الجديد الذي قامت به، وتحديداً في ما يخص الشعر، اذ أصبح لونه أشقر لا أسود مثلما تعودنا عليه في السابق، أو كما عرفت به من قبل.

هذا التغيير لاق بها بالنسبة لبعض المتابعين، أما البعض الآخر فأصر على أن الشعر الأسود كان يليق بها أكثر، خصوصاً أنها سمراء، وجاء تفتيح لون شعرها باهتاً، وغير متناسق مع شكلها، بحسب تعبيرهم.