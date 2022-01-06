شاهد .. اطلت كما ولدتها أمها .. ديمي روز تشعل الانترنت وتظهر بلا ملابس تماماً في مكان عام باقوى مشهد فاضح.!

انت الان تتابع خبر اطلت كما ولدتها أمها .. ديمي روز تشعل الانترنت وتظهر بلا ملابس تماماً في مكان عام باقوى مشهد فاضح.! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ونشرت عارضة الأزياء العالمية صورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت أثناء تواجدها في أحد الأماكن العامة وعلقت روز قائلة :مباركات.

وظهرت روز، وهي تقف في منطقة غير معروفة، إلا أنها في مكان عام، وهي ترتدي "سترينغ" أسود اللون، ولم ترتدي حمالة الصدر، بل إكتفت بتغطية "حلمات" صدرها، بلاصقات على شكل قلب.

متابعو روز إنهالوا بالتعليقات، مؤكدين أنها دائماً ما تظهر مثيرة، إلا أنها عبروا عن عن إستيائهم خاصة أنها تتواجد مكان عام.