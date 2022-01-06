شاهد .. الفنانة اثار الحكيم تخرج عن صمتها وتكشف لماذا صفعها الزعيم عادل امام بعنف ولماذا رفضت المشاهد الساخنة في فيلم النمر والانثى.. تفاصيل مشوقة

انت الان تتابع خبر الفنانة اثار الحكيم تخرج عن صمتها وتكشف لماذا صفعها الزعيم عادل امام بعنف ولماذا رفضت المشاهد الساخنة في فيلم النمر والانثى.. تفاصيل مشوقة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد قرار اعتزال النجمة آثار الحكيم الفن خرجت الفنانة ببعض التصريحات التي نشبت العـداء بينها وبين عدد من زملائها وجدلا بين الجمهور.

بالرغم من أن الفنانة المصرية آثار الحكيم قد شاركت الفنان عادل إمام لأكثر من مرة في التمثيل إلا أنها انتقدته وهاجمته عندما صح بأنه لا يسمح لابنته وزوجته بالعمل في الفن وتقبيل رجال.

ي ذاك الوقت اتهمته آثار بأنه لا يحترم زميلاته الفنانات، وذكرت آثار ما حدث عندما عملت معه في فيلم «النمر والأنثى».

وفي لقاء تلفزيوني قديم مع صفاء أبو السعود جاءها سؤال من متصل حول سبب رفضها مشهد قبلة مع عادل إمام، فأكدت ذلك وقالت إنها رفضت وقتها تقبيل الزعيم، واصرت أن يؤخذ المشهد بطريقة تخدع المشاهد وتوهمه بحدوث قبلة كرد على تصريحاته السابقة.