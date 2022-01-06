شاهد .. صدمة غير متوقعة.. ميريام كلينك يجن جنونها وتظهر بفستان قصير جداً ومكشوف أظهر كل شيء !

انت الان تتابع خبر صدمة غير متوقعة.. ميريام كلينك يجن جنونها وتظهر بفستان قصير جداً ومكشوف أظهر كل شيء ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت المغنية وعارضة الأزياء ميريام كلينك صورة جديدة لها ارتدت فيها الفستان الأسود لقصير وكان مكشوفًا عن الصدر وبساقين مفتوحتين.

لم تعلق على الصورة وتركت الكل يعلق دون أن تضع شروطًا أو دون أن تحذف خاصية التعليقات لأن الأغلبية يعلقون على جسدها وجرأتها فقط.

ميريام تعترف دائمًا أنها تقلد الغربيات بكل تصرفاتها، ولا تهمها العادات والتقاليد العربية وتشجع المرأة على الحرية والتمرد.