شاهد .. تفاصيل صادمة للغاية... إنتي ليه مخلفتيش لحد دلوقتي؟ وفاء الكيلاني سألت ويسرا كشفت الحقيقة الصادمة!

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة للغاية... إنتي ليه مخلفتيش لحد دلوقتي؟ وفاء الكيلاني سألت ويسرا كشفت الحقيقة الصادمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - خلال لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج " السيرة" المذاع عبر قناة dmc، قالت النجمة يسرا إنها متزوجة من خالد صالح سليم منذ 25 عاما وبينهما علاقة صداقة وتفاهم واستقرار وتقدير وأحيانا يحدث اختلاف في وجهات النظر.

وأضافت يسرا أنها واجهت في حياتها الكثير من الصعاب ولكن زوجها تعتبره هدية ربنا لها وربنا يديمها عليا ".

وتابعت في بداية حياتي الزوجية كنت أتمنى أن أرزق بأطفال ولم أقتنع بوجهة نظر زوجي في عدم الإنجاب وأعتقدت أنه لا يحبني، لذلك لا يرغب في الإنجاب مني ولكنه أقنعني برأيه لأننا تزوجنا في سن كبيرة، والحياة صعبة وتربية الأطفال تحتاج مجهودا وصبرا، واليوم أحمد ربنا على عدم الإنجاب وربنا بيعطي كل شخص حسب قدرته على التحمل.