شاهد .. بإطلالة فاضحة..مجدداً صافيناز تصدم المتابعين بأجرأ مايوه بالكرة الارضية وتستعرض جسدها بطريقة صارخة

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/06 الساعة 08:00 مساءً | (مايا)

صدمت الراقصة ​صافيناز​ متابعيها بأحدث صور لها نشرتها عبر خاصية الستوري في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت بإطلالة جريئة على البحر بالمايوه، وصف بأنه الاجرا بالكرة الارضيه حسبما علق المتابعون.

وتداول الصور عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ومنهم من إعتبر أن صورها مخلة بالآداب، ومنهم من مدحها ووصفها بالجميلة والمثيرة.