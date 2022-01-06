شاهد .. تفاصيل صادمة للغاية .. ماذا ينتظر عادل إمام خلال الأيام القادمة؟.. العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تفاجئ الوسط الفني بتوقعات هي الأولى من نوعها!

انت الان تتابع خبر تفاصيل صادمة للغاية .. ماذا ينتظر عادل إمام خلال الأيام القادمة؟.. العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تفاجئ الوسط الفني بتوقعات هي الأولى من نوعها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تزامنا مع إنطلاق العام الجديد، استضاف الإعلامي اللبناني نيشان خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف للحديث عن تنبؤاتها وتوقعاتها للعام الجديد خاصة للنجوم والمشاهير.

وتباينت توقعات ليلى عبد اللطيف للنجوم والمشاهير في العام الجديد ما بين أعمال جديدة ومناسبات سعيدة وأخرى حزينة بعض الشيء.

وفي السطور التالية نرصد لك تنبؤات خبيرة الفلك ليلى عبد اللطيف لبعض النجوم في 2022 :توقعت ليلى عبد اللطيف للفنانة اللبنانية إليسا أن تقدم أغنية باللغة الأجنبية وستحقق نجاحا كبيرا يفوق التوقعات وتنتشر بشكل كبير في كل دول العالم.

وتوقعت ليلى لمحمد رمضان في عام 2022 أن يحقق نجاحا كبيرا في مسلسل تليفزيوني كبير سيكون نقلة نوعية في الدراما ويحصل على نسبة مشاهدة مرتفعة، كما سيحصد عدة جوائز في مهرجانات مصرية وعالمية، وسيقوم بجولة فنية ناجحة في أوروبا وأمريكا وستنجح بشكل كبير ولن تنال منه الشائعات وسيذكرنا بمايكل جاكسون.

وتنبأت خبيرة الفلك لنانسي عجرم بانها ستدخل عالم الفوازير وستنجح فيها بشكل يثير الإعجاب كثيرا لدرجة تذكرنا بأشهر نجماتها نيللي وشريهان.

أما فيما يتعلق بالفنانة اللبنانية فيروز فتوقعت لها ليلى عبد اللطيف أن تطلق أغنية هامة تصبح هي الحدث الأبرز في مناسبة لبنانية كبيرة وستحقق نجاحا كبيرا كما أننا سنرى شارعا يحمل اسم السيدة فيروز في لبنان.وتوقعت خبيرة الفلك للفنان اللبناني وائل كفوري أن يقع في قصة حب جديدة ويدخل القفص الذهبي للمرة الثانية ويقدم دويتو مع الفنانة اللبنانية إليسا.

وقالت ليلى عبد الطيف إن اسم عادل إمام سيشغل وسائل الإعلام في 2022 أما الفنان العراقي كاظم الساهر ستيعرض لوعكة صحية ويجب أن يتوخى الحذر من كورونا.

وتنبأت خبيرة الفلك بأن أخبار الاعتزال ستكون كثيرة خلال الفترة المقبلة لفنانين كبار في مصر والعالم العربي.