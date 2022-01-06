شاهد .. صفعتني في عيني حتى تورمت. حكاية الفنان الشهير الذي ضربته نبيلة عبيد على وجهه لسبب صادم!..فمن يكون؟!

انت الان تتابع خبر صفعتني في عيني حتى تورمت. حكاية الفنان الشهير الذي ضربته نبيلة عبيد على وجهه لسبب صادم!..فمن يكون؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - هو الفنان المصري حمدي الوزير، أشهر النجوم الذين قاموا بأداء مشاهد الاغتصاب حيث أطلق عليه البعض “أيقونة التحرش في السينما المصرية“، والتي اشتهر فيها بتعابير وجهه وحركة فمه خلال أدائه المشاهد.

وقال الفنان حمدي الوزير، إنه يراعي شعور زملائه أثناء العمل خلال تأديــة مشاهد الاغتصاب في الأعمال السينمائية، مؤكدًا أنه لا يشعر بالحزن بعد انتشار صورته الشهــيرة عبر السوشيال ميديا والتي تخص مشهد قبضـة الهلالي وتشير إلى مشهد الاغتصاب في ذلك الفيلم.

وأضاف: “أننا لا نعيش في المدينة الفاضلة ونحن في مجتمع متنوع الثقـــافات والأحاســيس والمشاعر”، مؤكدا أنه يتلقى نوعا من التقدير من جانب المشاهدين كونه يصل إلى مرحلة الصدق في تأدية أدواره السينمائية.

وأشار إلى أن أصدقاءه المحامين طالبوا منه رفع دعوى تعويـــض ضد أحد شركات الملابس التي تستخدم صورته على التيشيرتات وشركات أخرى تستغل صورته أيضا، ولكنه رفض أن يقيم دعوى قضائية مقدما لهم الشكر لأن ذلك الأمر يعتبر دعاية مجانية له.

وتابع، أن الفنانة “نبيلة عبيد” قامت بضـربه على عينه حتى تورمـت خلال تأديته مشهد للاغتصاب في أحد الأعمال السينمائية”.

وأكد الوزير أن التمثيل لم يكن هدفه، وكان المسرح ما يشغله، وسافر إلى خارج مصر كثيرا لتلقي العديد من الورش في المسرح، كلفته أموالا كثيرة، وأن بدايته مع الفن كانت أثناء تواجده في منزل بشير الديك، ودخل عليهم المخرج محمد خان وعرض عليه التمثيل في فيلم الثــأر، متابعا أنه قدم مشهدين في فيلم الثـأر وحصل فيهم على جائزة.