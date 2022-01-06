شاهد .. حفيدة هيفاء وهبي الصغرى تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور .. شبه جدتها! (صوره)

انت الان تتابع خبر حفيدة هيفاء وهبي الصغرى تخطف الأنظار بجمالها في أول ظهور .. شبه جدتها! (صوره) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت ابنة زينب فياض، صور لحفيدات الفنانة هيفاء وهبي، في الاستوري على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت زينب عبر خاصية الستوري صور لبناتها رهف ودانييلا، وظهرتا بقمة الجمال، والصور اظهرت ان الطفلتين كبرتا وكانت ملابسهم في قمة الاناقة، حيث ارتديتا الجينز والقميص البيضاء.

والمتابعون بعد مشاهدتهم لطفلتين، شبهوا الابنة الصغرى دانييلا بجدتها هيفاء وهبي، وليس هذا فقط لكنها ايضاً تحب الغناء كجدتها، وهذا ما زاد المتابعين من تشبيهها بجدتها هيفاء وهبي.