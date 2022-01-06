شاهد .. نجمة الرقص الشرقي (نجوى فؤاد) .. خطفت أحمد رمزي من مراته ورفض رشدي أباظة تقبيلها (عشان ريحتها وحشة) !.

انت الان تتابع خبر نجمة الرقص الشرقي (نجوى فؤاد) .. خطفت أحمد رمزي من مراته ورفض رشدي أباظة تقبيلها (عشان ريحتها وحشة) !. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في تصريحات صحفية سابقة قالت الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، أن الراقصة سهير زكي أفضل راقصات جيلها، وأنها كانت تعترف بأنها الأفضل خلال عملها.

، كما كشفت عن أنها تزوجت الفنان الراحل أحمد رمزي لمدة 17 يوما، قائلة: "خطفت أحمد رمزي من مراته وأتجوزته 17 يوم، وانفصل عن زوجته وطلب الزواج مني وتم كتب الكتاب في نفس اليوم".

وأضافت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عبر فضائية "القاهرة والناس"،: "تزوجت أحمد رمزي من مراته وبعد التصالح مع زوجته باكينام عاد له مرة أخر وقرر الانفصال عني".

وأشارت نجوى فؤاد، إلى أنها رغم حبها لرشدي أباظة إلا أنها لم تعجبه، مؤكدة أنه كان يحب تحيه كاريوكا، متابعة: "قالي أنتي خله أسلك بيها سناني وكان سني صغير"، وتحيه كاريوكا رمت عليا الثلج من شقتها".