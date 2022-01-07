شاهد .. محبيتهاش مكنش ليها طعم..اتفرج حكاية القبلة الأولى بين رشدي أباظة والفنانة فاتن حمامة.. ردة فعل الأخيرة بعد المشهد الساخن كان صادما للغاية؟

انت الان تتابع خبر محبيتهاش مكنش ليها طعم..اتفرج حكاية القبلة الأولى بين رشدي أباظة والفنانة فاتن حمامة.. ردة فعل الأخيرة بعد المشهد الساخن كان صادما للغاية؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/07 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

بداية انطلاقة رشدي أباظة، في الفن كان في فيلم المليونيرة الصغيرة، والتي مثلت معه في دور البطولة فاتن حمامة حيث كانت فنانة صاعدة حينها، بينما كان هو عمله الفني الأول.



اكتشفه المخرج كمال بركات، فبينما كان يلعب "رشدي أباظة" البلياردو، توجه إليه "بركات" وسأله إن كان يحب العمل في السينما فرحب رشدي أباظة،

ومن دون أن يكون بينهما سابق معرفة، ليعرض عليه المشاركة في فيلم المليونيرة الصغيرة، وعرض الفيلم في فبراير 1948.

وعن الفيلم قال أباظة، في أحد حواراته الصحفية مع مجلة الشبكة، عن الفيلم: " "تقاضيت عنه 150 جنيهًا، دفعت فوقها 50 جنيهًا لكي اشتري ملابس تليق بأول فيلم".



كانت بوسته للفنانة لفاتن حمامة تعد أولى القبلات السينمائية لهما وكشف أنها لم تكن قبلة مميزة، قائلًا: " "كنت أول من قبل الفنانة الكبيرة فاتن حمامة،

وفي القبلة راحت ترتعش بين يدي، فلم أشعر بأن هناك طعمًا للقبلة، ولكنها ظلت لأيام كلما رأتني تدير رأسها بعيدا، وتحتاج لقوة مضاعفة لكي تواجهني أمام الكاميرا".