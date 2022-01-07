شاهد .. بإطلالة صارخة وانوثة طاغية.. اتفرج الجمال الفرعوني الفاتن لابنة نور الشريف وبوسي

انت الان تتابع خبر بإطلالة صارخة وانوثة طاغية.. اتفرج الجمال الفرعوني الفاتن لابنة نور الشريف وبوسي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، صورة للفنانة الشابة مي نور الشريف، من أحدث ظهور برفقة والدتها الفنانة الكبيرة بوسي.

وفاجئت مي نور الشريف الجميع، بإطلالة مختلفة تمامًا، حيث ظهرت بجسم نحيف وشعر أحمر، أثار دهشة الجمهور.

وعلق الجمهور على الصورة المتداولة: “بقيتي كدا ازاي؟ خسيتي اوي، اتغيرتي خالص”.

وفي وقت سابق، علقت الفنانة مي نور الشريف على احتفال محرك البحث الشهير جوجل بذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل نور الشريف.