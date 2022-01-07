شاهد .. اليكم حكاية صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية والتي رفض والدها زواجها من العندليب .. والسبب صادم!

انت الان تتابع خبر اليكم حكاية صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية والتي رفض والدها زواجها من العندليب .. والسبب صادم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تعد النجمه الراحلة زبيدة ثروت واحدة أحد أيقونات السينما المصرية فى عصرها، حيث حقق فيلمها " يوم من عمرى " مع العندليب عبد الحليم حافظ نجاحا فائقا.

حيث لازالت هذه المشاهد والمواقف والإفيهات التى يزخر بها الفيلم حاضرة لسنوات عديدة فى أذهان المشاهدين من المحيط إلى الخليج ، خصوصا بما يتعلق بقصة الحب الرومانسية بينها وبين العندليب فى الفيلم ، إلا أن الكثيرين من المشاهدين لم يعرفوا قصة الحب الملتهبة فى فيلم يوم من عمرى ، كانت واقعية جدا ، إذ إن الفنانة الكبيرة التى رحلت التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم الموافق 13 ديسمبرمن عام 2016 عن سنّ ناهز الـ 76 سنة، واعترفت أنها لم تحب فى حياتها سوى العندليب إلا أن والدها رفض زواجها منه ، تعرف على القصة الكاملة فى السطور التالية.

الفنانة زبيدة ثروت ولدت في 14 يونيو 1940 بمدينة الإسكندرية ، هي مصرية من أصول شركسية، كان والدها يعمل ضابطًا ووالدتها حفيدة السلطان حسين كامل. ودرست بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، وعملت كمحامية تحت التمرين لفترة إرضاءً لجدها الذي كان رافضًا لفكرة دخولها إلى عالم الفن،وهددها بالحرمان من الميراث، راغبة منه في أن تكون محامية ناجحة مثله خاصة مع شهرته الكبيرة كمحامي على مستوى مدينة الإسكندرية، ولكنها تركت المحاماة بعد فترة وتفرغت للعمل الفني.

رغم تعدد زيجات زبيدة ثروت التي تزوجت 5 مرات إلا أنها لم تحب سوى العندليب عبدالحليم حافظ، بحسب ما ذكرته بآخر لقاءاتها التلفزيونية قبل وفاتها، وكان رفض والدها زواجها منه بعد طلبه يدها منه أثناء تصوير فيلم "يوم من عمري"، وقال له :"مش هجوز بنتي لمغنواتي" وأخفى عنها العندليب هذا الأمر ولم تعرف به إلا بعد وفاته.

وذكرت زبيدة ثروت أيضا أنه لو كان تقدم للزواج منها مرة ثانية لكانت وافقت على الفور، وقالت: "وصيتي ماتدفنونيش غير جنب حليم"، معبرة بذلك عن استمرار حبها له، ولكنها دفنت فى مقابر أسرتها بمصر الجديدة، وليس بجانب "العندليب" في مقابر "البساتين".

وقد تزوجت زبيدة ثروت 4 مرات، عام 1960م من ضابط في البحرية المصرية اسمه إيهاب الغزاوي، ثم من المنتج السوري صبحي فرحات، والذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم محمد إسماعيل، وآخر أزواجها الممثل عمر ناجي. و اعتزلت الفن في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، كانت مسرحية "عائلة سعيدة جدًا" آخر عمل فني شاركت فيه قبل اعتزال التمثيل.