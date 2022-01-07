شاهد .. نادية الجندي تكشف سراً خطيراً لأول مرة عن غلطة عمرها التي ندمت عليها طوال حياتها .. تعرف عليها؟

انت الان تتابع خبر نادية الجندي تكشف سراً خطيراً لأول مرة عن غلطة عمرها التي ندمت عليها طوال حياتها .. تعرف عليها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية، نادية الجندي، عن مرورها بتجربة شخصية مع المخدرات، من أجل إجادتها تقديم الأفلام التي تناولت إدمانها ولترصد مخاطرها على الشباب والمجتمع.

واعترفت الجندي في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "السيرة"، من تقديم وفاء الكيلاني والذي أذيع على فضائية "دي إم سي" المصرية مؤخرا أنها عاشت تجربة شخصية مع شقيقها الذي أدمن نوعا من المخدرات، وتعرض للأذى بسببه.

وشددت نادية الجندي أنها شعرت أنه يجب تبني قضية إدمان المخدرات في أعمالها الفنية حتى آخر يوم في عمرها.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية وللمرة الأولى تمنحها جائزة عن أعمالها الفنية التي تتناول قضية إدمان المخدرات، مثل "الباطنية" و"الضائعة".

كما كشفت نادية الجندي في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "السيرة" عن أسباب انفصالها عن زوجها المنتج محمد مختار، بعد زواج دام 20 عاما.

وأوضحت أن الطلاق وقع بينهما بسبب اختلاف في وجهات النظر بشأن رغبته في العمل كممثل، ورفضها لرغبته خوفا من أن ذلك سيؤثر على عمله في مجال الإنتاج الفني، واصفة إياه بأنه "منتج لن يتكرر".

وأفصحت نادية الجندي للبرنامج أن هوس الشهرة والخوف من تغير جسدها هو السبب في حرمان طليقها محمد مختار من إنجاب الأطفال مشيرة إلى أنها ظلمت نفسها وندمانة ودفعت الثمن.

جدذير بالذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كان مسلسل سكر زيادة الذي عرض في دراما رمضن العام الماضي.