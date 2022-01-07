شاهد .. علامات الساعه تظهر لا محال..واقعه غريبه حيرت الأطباء.. قرية فيها الفتيات يتحولن إلى ذكور عند سن البلوغ وتتغير الأعضاء تلقائيًا دون التدخل الجراحي .. والأغرب ماذا يفعلن ؟

انت الان تتابع خبر علامات الساعه تظهر لا محال..واقعه غريبه حيرت الأطباء.. قرية فيها الفتيات يتحولن إلى ذكور عند سن البلوغ وتتغير الأعضاء تلقائيًا دون التدخل الجراحي .. والأغرب ماذا يفعلن ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/07 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي )

لا ليس خيالي النابض بالحياة هو ما يجعلني أقول مثل هذه الأشياء. هذه القرية موجودة بالفعل. يتدفق العلماء والصحفيون من جميع أنحاء العالم إلى هناك كل عام. كيف هذا ممكن ؟ نقول لكم كل شيء عن هذا اللغز.



SALINAS هو اسم القرية المعنية. تقع في جمهورية الدومينيكان. في هذه القرية ، عندما يولد بعض (وليس كل) الأطفال ، فإنهم يولدون فتيات ، أي أن لديهن أعضاء تناسلية. ومع ذلك ، عندما يبلغون اثني عشر عامًا ، أي سن البلوغ ، يتم إعادة تكوين الأعضاء التناسلية لتصبح ملكًا للرجل .

ونؤكد لكم أن هذه الأعضاء الجديدة تعمل بشكل طبيعي في استمرار نمو الطفل حتى سن الرشد. وتسمى هذه الظاهرة المذهلة هناك "guevedoces" بعمر 12 سنة وجعلت موضوع العديد من الأفلام الوثائقية بما في ذلك بي بي سي.

لا تضحك خصوصًا لأنك تخيل ألم الآباء بما في ذلك الأطفال أنفسهم لضرورة تغيير أسمائهم عندما يكبرون. على سبيل المثال جين التي أصبحت فجأة جان.

تشرح الدكتورة جوليان إمبيراتو ماكجينلي ، التي كانت من أوائل العلماء الذين لاحظوا هذا التحول غير النمطي ، ذلك من خلال حقيقة أن هؤلاء الأطفال يعانون من نقص في إنزيم 5-alpha-reductase.

هذا مكون أساسي من هرمون التستوستيرون المسؤول عن تطور الأعضاء التناسلية الذكرية. لكن ما لا يقوله العالم ، لماذا لا يلاحظ المرء مثل هذه الظاهرة إلا في قرية ساليناس الوحيدة؟

كما ترى ، يبقى اللغز دون حل.