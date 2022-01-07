شاهد .. اتفرج رد فعل الدكتور مبروك عطية وانفعاله الشديد بعد سماعه لسؤال إحدى المتصلات في برنامجه .. (زوجي لا يستطيع مجامعتي وقالي شوفيلك صرفة برة؟).

انت الان تتابع خبر اتفرج رد فعل الدكتور مبروك عطية وانفعاله الشديد بعد سماعه لسؤال إحدى المتصلات في برنامجه .. (زوجي لا يستطيع مجامعتي وقالي شوفيلك صرفة برة؟). والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تلقى الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، سؤالاً محرجاً من متصلة حول العلاقة مع زوجها.

وقالت احدى المتابعات في سؤال موجه للدكتور عطية: زوجي ضعيف ولا يجامعني وقالي شوفي لك صرفة برة أعمل إيه وزوجي هو من يدفعني للحرام.ورد عطية على المتصلة بالقول: أن الضعف قد يكون ناتجا عن السكر أو مرض أو أعصاب أو حاجات كثيرة ودي سكتها الطب والدواء.

وأضاف: سبب ثاني محد واخد باله منه في الزمن دا هو أن الزوج قد يكون شابفك أنه مش قدك حيث يعود متعبا من العمل ويلاقيك في كامل زينتك بقميص النوم وكأنك تقولي له قوم يلا للمعركة فتسببي له الضعف وعدم القدرة على الجماع مضيفا أن هذا الضعف قد يتم معالجته بسلوك المعتدلة العازفة عن هذا الأمر حتى يطلبه هو.

وتابع: أمت بشأن قوله شوفي لك صرفة برة فهو يختبرك مشيرا الى أن الشخص السليم لايستطيع قولها أما الضعيف فدرجة الغيرة تكون عنده أضعاف مضاعفة فضعفه يخليه عينيه مفتحة عليك وعلى تلفوناتك وحركاته.

واختتم بالقول: مادام قلك كدا هل بتشوفي لك صرفة برة وتعاشري رجلا في الحرام وتقعدي مع جوزك حبر على ورق "اتقوا الله فتقوى اللع تبيض الوجوه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.