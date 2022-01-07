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شاهد .. فخامة منزل فنان العرب (محمد عبده) تذهل الجمهور .. اتفرج هذه التحفة الفنية .. لن تصدق ما سترى عيناك!

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الرياض - روايدا بن عباس - يمتلك الفنان السعودي محمد عبده منزلة راقية وفخمة وأنيقة ، حيث يعد تحفه فنيه نظرا لتصميمه الجميل ورفاهيته الراقية .

 

يحرص فنان العرب محمد عبده على جعل حياته الخاصة ملكة له ، لا يبدو أنه من الفنانين الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي .

مع ذلك استطعنا أن نجمع لك بعض الصور من منزله الفخم الذي يشبه قصور الأمراء بديكوراته الفخمة وتحفه الغنية ومجالسه الكبيرة والواسعة .

 

تزدان جدران مدخل المنزل بشكل جمالي لافت ، وذلك في توليفة تجمع أعمال الخشب والجص ، لا سيما الجدار الرئيسي إذ تتقدمه ستائر مخملية . وهناك طاولة في النصف تلفت الأنظار بتصميمها .

 

ديكور الجدران أتی مناسبة بالشكل مع الصالون الفخم والمنقوش باللونين الأحمر والذهبي . من جهة ثانية ، يتوزع أحد المجالس على شكل زاوية تبدو شبه مستقلة ، تضم أريكة تمتد على مساحة نصف دائرة مكسوة بالقماش الأبيض ومرصعة بالوسائد المقلمة باللونين البيج والبنفسجي .

 

بدورها ، تحاكي غرفة الطعام لوحة تشكيلية ، إذ تحوي طاولة مستطيلة تبرز أعمال الخشب اللافتة من خلال ديكورها " النيو كلاسيكي " .

 

يسيطر على ديكور الحمام الموجود في منزل محمد عبده الطراز العربي الرائع والأنيق جدا مع وجود نوافذ كبيرة لإضفاء جو من الحيوية على التصميم الداخلي له .

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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