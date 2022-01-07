شاهد .. فخامة منزل فنان العرب (محمد عبده) تذهل الجمهور .. اتفرج هذه التحفة الفنية .. لن تصدق ما سترى عيناك!

انت الان تتابع خبر فخامة منزل فنان العرب (محمد عبده) تذهل الجمهور .. اتفرج هذه التحفة الفنية .. لن تصدق ما سترى عيناك! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - يمتلك الفنان السعودي محمد عبده منزلة راقية وفخمة وأنيقة ، حيث يعد تحفه فنيه نظرا لتصميمه الجميل ورفاهيته الراقية .

يحرص فنان العرب محمد عبده على جعل حياته الخاصة ملكة له ، لا يبدو أنه من الفنانين الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي .

مع ذلك استطعنا أن نجمع لك بعض الصور من منزله الفخم الذي يشبه قصور الأمراء بديكوراته الفخمة وتحفه الغنية ومجالسه الكبيرة والواسعة .

تزدان جدران مدخل المنزل بشكل جمالي لافت ، وذلك في توليفة تجمع أعمال الخشب والجص ، لا سيما الجدار الرئيسي إذ تتقدمه ستائر مخملية . وهناك طاولة في النصف تلفت الأنظار بتصميمها .

ديكور الجدران أتی مناسبة بالشكل مع الصالون الفخم والمنقوش باللونين الأحمر والذهبي . من جهة ثانية ، يتوزع أحد المجالس على شكل زاوية تبدو شبه مستقلة ، تضم أريكة تمتد على مساحة نصف دائرة مكسوة بالقماش الأبيض ومرصعة بالوسائد المقلمة باللونين البيج والبنفسجي .

بدورها ، تحاكي غرفة الطعام لوحة تشكيلية ، إذ تحوي طاولة مستطيلة تبرز أعمال الخشب اللافتة من خلال ديكورها " النيو كلاسيكي " .

يسيطر على ديكور الحمام الموجود في منزل محمد عبده الطراز العربي الرائع والأنيق جدا مع وجود نوافذ كبيرة لإضفاء جو من الحيوية على التصميم الداخلي له .