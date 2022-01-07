شاهد .. صدمة في مصر.. لن تصدق بعد تسريب تصريحات ناريه للفنان حسن يوسف عن المقاطع الساخنة.. لشمس البارودي قبل ان تعتزل الفن؟

انت الان تتابع خبر صدمة في مصر.. لن تصدق بعد تسريب تصريحات ناريه للفنان حسن يوسف عن المقاطع الساخنة.. لشمس البارودي قبل ان تعتزل الفن؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/07 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

أثار الفنان حسن يوسف جدلا واسعا الايام الماضية ، بعد تصريحاته مع بعض المواقع العربية، والتي كشف فيها عن العديد من الأسرار لأول مرة.

وقال يوسف، إنه لم يشعر بالغيرة من بعض المشاهد التي قدمتها زوجته الفنانة شمس البارودي، في شبابها وأفلامها القديمة.

وأشار حسن يوسف، إلى أن زوجته لم تفعل أي شيء مثلها مثل أي فنانة، مشيرا إلى أنه يحب مشاهدة أعمالها ويتناقشان حولها.



وكشف يوسف، أن زوجته شمس البارودي، تلقت عرضا بـ20 مليون جنيه، للظهور في برنامج تليفزيوني والحديث عن مسيرتها الفنية وذكرياتها، لكنها رفضت.