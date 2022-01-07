شاهد .. لأصحاب القلوب القوية.. مريم الدباغ ..بإطلالة نووية صارخة ومبللة وصدرها يخرج من روب الإستحمام بوضعية خادشة؟

انت الان تتابع خبر لأصحاب القلوب القوية.. مريم الدباغ ..بإطلالة نووية صارخة ومبللة وصدرها يخرج من روب الإستحمام بوضعية خادشة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/07 الساعة 11:30 صباحاً | (هبه الوهالي )

عبر صفحتها الخاصة على موقع انستغرام، اثارت الفنانة التونسية مريم الدباغ الجدل بصورة نشرتها ظهرت فيها بـ روب الإستحمام المفتوح وبرزت صدرها منه بدون حمالة صدر،

وشعرها مبلل مسرح للخلف، وتلتقط لنفسها سيلفي، وعلقت على الصورة :"صباح الخير يا أطفال لنبدأ اليوم بابتسامة لطيفة".

وإنهالت التعليقات على صورة مريم الدباغ من قبل المتابعين، وانتقدوا اطلالتها التي وصفوها بالفاضحة مستنكرين تعمدها باستعراض صدرها في أغلب صورها،

وخاصة انها تقصدت أن تترك الروب مفتوحاً لتبرز مفاتنها، بينما تغزل البعض بجمالها واثارتها، والقوا عليها تحية الصباح وعبروا عن حيهم لها.

يذكر أن الدباغ قد تصدرت الترند مؤخرا بعد الجدل الذي اثارته باطلالتها في مهرجان أوسكار العرب، اذ ارتدت فستاناً فستانا جريئاً باللون الأحمر، ومن دون بطانة وشفاف،

وجاءت قصة الصدر كاشفة حتى كاد صدرها يخرج منه، وبعد الانتقادات التي لاحقتها، استفزت الجميع بظهور اكثر جرأة بالبكيني، ونشرت صورها عبر حسابها في انستغرام.