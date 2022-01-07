شاهد .. بافجر اطلالة عرفتها البشرية .. صورة صادمة لـ جيجي وبيلا حديد وهما بلا ملابس تماماً .. (هل مارستا العلاقة الحميمية ؟ )

انت الان تتابع خبر بافجر اطلالة عرفتها البشرية .. صورة صادمة لـ جيجي وبيلا حديد وهما بلا ملابس تماماً .. (هل مارستا العلاقة الحميمية ؟ ) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة صادمة جداً لعارضتا الأزياء العالميتان، والشقيقتان جيجي و​بيلا حديد​، ظهرتا فيها عاريتان تماماً، وتجلسان بوضعية غريبة تثير الجدل.

الإثنتان بدتا وهما تلتمسان جسدا بعضهما بطريقة غريبة، ما أثار حالة من الجدل الواسع والتساؤلات في صفوف المتابعين، الذين إعتبروا أنهما كانتا تمارسان العلاقة الحميمة، ما هو محرم.

في الحقيقة الصورة تعود لغلاف مجلة "Vogue" وأخذت في عام 2018، ولا تدل على أي علاقة محرمة تجمعهما، ولكن هذا لم يمنع الجمهور من الإعتراض على وجود هذه الصورة على صفحات الإنترنت.