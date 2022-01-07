شاهد .. أول تنبؤات ميشال حايك 2022 لليمن تتحقق اليوم بحذافيرها.. تحركات دولية مفاجئة وغير مسبوقة وقنوات عالمية تقطع بث برامجها وتعلن هذا الخبر العاجل عن اليمن .. وهذا ما حدث قبل ساعات!

انت الان تتابع خبر أول تنبؤات ميشال حايك 2022 لليمن تتحقق اليوم بحذافيرها.. تحركات دولية مفاجئة وغير مسبوقة وقنوات عالمية تقطع بث برامجها وتعلن هذا الخبر العاجل عن اليمن .. وهذا ما حدث قبل ساعات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توالت منذ ساعات الصباح الأولى أنباء حول احتجاز سفينة قبال السواحل اليمنية، قبل أن تعلن جماعة الحوثي مسؤوليتها عن احتجاز السفينة الإماراتية، بينما أحدث احتجاز سفينة الشحن العسكرية الإماراتية من قبل الحوثيين تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أستذكر ناشطون توقعات ميشال حايك 2022 لليمن التي أطلقها مطلع العام الجاري.

توقعات ميشال حايك 2022 لليمن

وكان المنجم اللبناني ميشال حايك قد توقع من خلال حديث مقتضب ومختصر حول الأوضاع في اليمن وماذا ينتظر اليمن واليمنيين خلال العام الجديد 2022، إلى جانب توقعات ميشال حايك 2022 للسعودية وكذلك توقعات ميشال حايك للإمارات وغيرها من الدول.

وعن توقعات 2022 لليمن فقد توقع ميشال حايك في عام 2022 أن “يتلقّى الحوثي رسالة لكل الرسائل والآتي أعظم”.

واليوم الإثنين، حذرت جماعة الحوثي التحالف العربي بقيادة السعودية من القيام بـ”أي حماقة” ضد سفينة الشحن الإماراتية المحتجزة لدى الجماعة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” رصدها “الميدان اليمني”: “نحذر تحالف العدوان من أي حماقة يقوم بها ضد سفينة الشحن العسكرية الإماراتية والتي يتواجد بداخلها طاقم السفينة من جنسيات دولية مختلفة”.

وأضاف أن جماعته استولت على السفينة “وهي تمارس عدوانا صارخا ضد الشعب اليمني”.

ونشرت جماعة الحوثي مشاهد من على متن السفينة العسكرية الإماراتية وتحمل أسلحة ومعدات عسكرية.