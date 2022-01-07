شاهد .. اتفرج«اجمل حضن » نجم الجيل الفنان تامر حسني.. يحضن ابنته تاليا ويرقص معها على المسرح ..في حفلة اول ظهور لها ؟فيديو

انت الان تتابع خبر اتفرج«اجمل حضن » نجم الجيل الفنان تامر حسني.. يحضن ابنته تاليا ويرقص معها على المسرح ..في حفلة اول ظهور لها ؟فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/01/07 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي )

استقبل الفنان تامر حسني ابنته الكبرى تاليا على المسرح خلال حفله الذي أقامه قبل قليل بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.



حيث فاجأته تاليا على المسرح، وقام تامر بحملها والرقص معها ثم قام بتعريفها للجمهور، وقال: “سقفة لـ تاليا بنتي اهي”.

وقدم تامر حسني خلال الحفل العديد من أغانيه، وأبرزها قولني كلام، صعبة، هو ده، وcome to back، وكل سنة وأنت طيب، كفاياك أعذار، وغيرها من الأغنيات.



كما شهد حفل تامر حسني موقفًا إنسانيًا مع شاب من الحضور أراد الصعود على المسرح ومشاركته الغناء، ولكن بسبب التزاحم الشديد في الحفل تعرض للإغماء،

وقرر حسني إيقاف الحفل لدقائق حتى ساعد أفراد الأمن الشخص الذي غاب عن الوعي كي يفيق، واستكمل تامر حسني برنامج الحفل بعد ذلك.



وكان من المقرر إحياء حفل تامر حسني يوم الأربعاء الماضي، ولكن بسبب سوء الأحوال الجوية قررت إدارة الجامعة تأجيل الحفل، وتم إحياؤه اليوم الأحد.