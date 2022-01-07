شاهد .. أسرار صادمة تكشف لأول مرة عن زوجة الاعلامي عمرو أديب المخفية قبل لميس الحديدي.. تركت الإسلام واعتنقت هذه الديانة وطلقها لهذا السبب الخطير ! (اتفرج الصور المسربة)

انت الان تتابع خبر أسرار صادمة تكشف لأول مرة عن زوجة الاعلامي عمرو أديب المخفية قبل لميس الحديدي.. تركت الإسلام واعتنقت هذه الديانة وطلقها لهذا السبب الخطير ! (اتفرج الصور المسربة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عرف الجمهور الإعلامي المصري عمرو أديب من خلال برنامجه الشهير “القاهرة اليوم” الذي حقق أعلى نسبة مشاهدات قبل عدة سنوات.

كما عرف عن “أديب” تفرده بإطلاق آرائه المثيرة للجدل لدرجة أنه كان يعتبر نجم البرنامج حتى مع وجود العديد من النجوم في كافة المجالات في حلقات برنامجه، غير أن ما لا يعرفه الجمهور عن حياته الشخصية هو تزوج مرة سابقة قبل زواجه بالإعلامية لميس الحديد، والمفاجأة أنه انفصل عن زوجته الأولى بعد اعتناقها الديانة المسيحية.

تزوج عمرو أديب مرتين الأولى كانت من أماني سوكة، وله منها ولدان ” خالد، ونور”، ويبدو أن انفصال عمرو أديب عنها ربما بسبب تغير ديانتها من الإسلام للمسيحية بحسب زكريا بطرس، كما أنها حاولت أن تكون حاضنة لأبنائها وجعلهم يدينون بدينها الجديد، إلا أن الوالد مسلم فلا يحق لها ذلك وبقي الأولاد مع عمرو وعلى إسلامها.

عمرو أديب ولميس الحديدي

الزيجة الثانية كانت من الإعلامية لميس الحديدي، بعد قصة حب كبيرة، استمرت عامين، تزوجا بعدها في عام 1999م واستمر إلى الآن، أي ما يقرب العشرون عاما، هذا الزواج أثر على حياتهم المهنية بالإيجاب، فلمع نجمهم في سماء الإعلام، وأوضحت ” الحديدي” في أكثر من مناسبة أنها تتشارك مع زوجها في الأعمال المعروضة عليها وكذلك هو.

عرف عن أديب حبه الشديد للطعام، وذلك من خلال الحديث عنه وعن اشتهائه لبعض الأكلات الشعبية كالحمام المحشي والفطير المحلاوي وغيرها، ولم يكتفي بالحديث عن الأطعمة بل جعل له فقرة ثابتة في برنامجه كل يوم، يستضيف فيها صاحب محل شعبي ويجري معه تجربة عملية من داخل المطبخ فتناول كشري أبو طارق، وكبدة عز المنوفي على الهواء مباشرة.

عمرو أديب واجد من أشهر الشخصيات العامة التي تشجع كرة القدم ومعروف بانتمائه الكبير والذي يصرح عنه في كل مناسبة لنادي الزمالك، ودائمًا ما ينتظره الجمهور بعد مباريات النادي، لمعرفة رده فعله، خاصة بعد المباريات التي يخسر فيها الزمالك أما غريمه التقليدي النادي الأهلي.